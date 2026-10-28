[VIDEO] Hinchas chinos quemaron camisetas de Mbappé y rompieron carteles con su imagen
Los fanáticos del gigante asiático siguen molestos por las declaraciones del francés sobre Mao Zedong.
Los fanáticos del gigante asiático siguen molestos por las declaraciones del francés sobre Mao Zedong.
Un grupos de hinchas chinos quemaron camisetas del francés Kylian Mbappé y rompieron carteles con su rostro, tras las declaraciones hechas por el astro de Real Madrid, quien catalogó a Mao Zedong como "dictador", debido al meme en que aparece su cara encima del histórico líder del gigante asiático.
"Un determinado jugador de fútbol ha hecho comentarios sobre China que resultan totalmente inaceptables; ¡me enfurece muchísimo haber oído esto! ¡Le impongo un boicot rotundo y jamás se lo perdonaré! ¡El boicot comienza ahora!", señaló uno de los fanáticos, quemando la camiseta del seleccionado francés.