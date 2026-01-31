Bruno Gutiérrez fue oficializado como el décimo refuerzo de Deportes La Serena

Deportes La Serena sigue armando un plantel que le evite pasar las zozobras que vivió durante la última temporada y, durante este sábado, oficializó al defensor Bruno Gutiérrez como su décimo refuerzo.

El futbolista de 23 años que puede desempeñarse tanto de lateral derecho como de central llega después de su etapa en Colo Colo, club en el que apenas sumó minutos durante 2025 y donde no fue considerado por Fernando Ortiz.

Durante su última campaña, el oriundo de La Calera apenas disputó tres encuentros oficiales, sumando un total de 63 minutos. En ese sentido, optó por sumar su tercer paso en clubes de Chile luego de una etapa en Deportes Iquique.

El jugador que fue seleccionado sub 17 para el Mundial de Brasil se reencontrará con otros excompañeros albos como Alexander Oroz y Milovan Velásquez.