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Tópicos: Deportes | Fútbol | La Serena

Deportes La Serena confirmó grave lesión de Nicolás Stefanelli

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Deportes La Serena confirmó a través de sus redes sociales la dura lesión de Nicolás Stefanelli tras el duelo ante Deportes Limache en el Estadio La Portada y tendrá que ser operado durante los próximos días.

"Se confirmó una lesión de ligamento cruzado sufrido durante el encuentro disputado ante Deportes Limache". Tras la cirugía se estimará el proceso de rehabilitación.

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