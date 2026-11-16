Deportes La Serena lamentó el fallecimiento de Juan Carvajal, leyenda del club

Deportes La Serena comunicó este lunes el fallecimiento de Juan Carvajal Mesa, histórico exfutbolista del conjunto "granate" que formó parte de dos de los planteles más recordados de la institución durante las décadas de 1950 y 1960.

Carvajal comenzó a defender la camiseta del elenco "papayero" en 1956 y fue parte del equipo que conquistó el título de Segunda División en 1957, además de integrar el plantel que consiguió la Copa Chile de 1960, dos importantes logros en la historia del club.

A través de sus redes sociales, Deportes La Serena expresó sus condolencias por la partida del exjugador: "Enviamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Descansa en paz", manifestó la institución, que recordó su participación en ambas conquistas.