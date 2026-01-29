Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago31.1°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | La Serena

Diego Rubio regresó desde la MLS y fichó en La Serena

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro "papayero" confirmó el arribo del delantero formado en Colo Colo. Además, oficializó la contratación del experimentado defensor argentino Rafael Delgado, ex Boca Juniors.

Diego Rubio regresó desde la MLS y fichó en La Serena
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Deportes La Serena oficializó este jueves la contratación del delantero chileno Diego Rubio como su nueva carta de gol para la temporada. El atacante selló su regreso al país tras un largo período en el extranjero, proviniendo directamente desde la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

El futbolista, formado en Colo Colo, llega al norte con la misión de aportar jerarquía tras defender las camisetas de Austin FC, Colorado Rapids y Sporting Kansas City en el país norteamericano, además de registrar pasos por Europa en clubes como Sporting de Lisboa de Portugal y Real Valladolid de España.

La dirigencia del elenco "granate" no se detuvo ahí y también confirmó el fichaje del defensor argentino Rafael Delgado. El lateral izquierdo, de 34 años, llega procedente de Defensa y Justicia de Argentina, club con el que se consagró campeón de la Copa Sudamericana.

Delgado cuenta con una vasta trayectoria en el fútbol trasandino, donde vistió las camisetas de equipos importantes como Rosario Central, Independiente y Boca Juniors. Ambas incorporaciones fueron anunciadas a través de las redes sociales del club.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada