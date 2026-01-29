Diego Rubio regresó desde la MLS y fichó en La Serena

Deportes La Serena oficializó este jueves la contratación del delantero chileno Diego Rubio como su nueva carta de gol para la temporada. El atacante selló su regreso al país tras un largo período en el extranjero, proviniendo directamente desde la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

El futbolista, formado en Colo Colo, llega al norte con la misión de aportar jerarquía tras defender las camisetas de Austin FC, Colorado Rapids y Sporting Kansas City en el país norteamericano, además de registrar pasos por Europa en clubes como Sporting de Lisboa de Portugal y Real Valladolid de España.

La dirigencia del elenco "granate" no se detuvo ahí y también confirmó el fichaje del defensor argentino Rafael Delgado. El lateral izquierdo, de 34 años, llega procedente de Defensa y Justicia de Argentina, club con el que se consagró campeón de la Copa Sudamericana.

Delgado cuenta con una vasta trayectoria en el fútbol trasandino, donde vistió las camisetas de equipos importantes como Rosario Central, Independiente y Boca Juniors. Ambas incorporaciones fueron anunciadas a través de las redes sociales del club.