Jordhy Thompson apareció como posible refuerzo de Deportes La Serena

Deportes La Serena comenzó a planificar la segunda rueda de la Liga de Primera con el objetivo de asegurar la permanencia en Primera División, y en ese escenario apareció el nombre de Jordhy Thompson como una posible alternativa para reforzar la zona ofensiva.

Según informaron medios locales de la Región de Coquimbo, como Mi Radio y El Día, el delantero formado en Colo Colo es una de las opciones que maneja la dirigencia "granate" para afrontar la segunda parte de la temporada, mientras el equipo también prepara su debut en la Copa Chile 2026 ante Deportes Antofagasta.

Thompson, de 21 años, milita actualmente en FC Orenburg de la Liga Premier de Rusia, club al que llegó tras su salida de Colo Colo, marcada por una denuncia por violencia de género que generó amplia repercusión pública.

El cuadro dirigido por Felipe Gutiérrez terminó la primera rueda con 18 puntos y en el lugar 12 de la tabla, fuera de la zona de descenso, por lo que la dirigencia busca sumar nuevos nombres para fortalecer el plantel de cara a los desafíos del segundo semestre.

Por ahora, el nombre de Thompson aparece como una opción en análisis y no como una incorporación cerrada, aunque su eventual regreso al fútbol chileno ya comenzó a instalarse como uno de los temas del mercado de fichajes.