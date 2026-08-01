Cobresal aplastó al colista Unión La Calera y salió de los puestos de descenso

La acción sabatina en la fecha 17 de la Liga de Primera arrancó en el norte, con la goleada por 4-0 de Cobresal sobre Unión La Calera en la "final del mundo" entre equipos necesitados en los últimos puestos.

El trabado inicio se destapó con el llamativo gol de Janpol Morales en el minuto 13, con una desinteligencia que dejó al arquero Nicolás Avellaneda a medio camino y un inusual pique en el pasto que terminó llevando el balón a la red.

A los 22' los "cementeros" lamentaron la expulsión de Rodrigo Pérez tras la revisión en el VAR de un fuerte pisotón al tobillo de César Yanis cuando ambos corrían juntos en el círculo central.

Poco después el equipo calerano tuvo el cobro de una mano penal, pero el juez Juan Sepúlveda volvió al VAR y revirtió la sanción al determinar que el codo de Víctor Manuel Campos estaba pegada al cuerpo.

Los reclamos rojos siguieron pues en lugar de reanudar con el córner correspondiente a la jugada, el silbante dio bote a tierra para el local.

En el inicio del complemento Julián Brea encaró eludiendo a un par de rivales hasta entrar al área y concretar el 2-0 con un potente remate (48').

Pese a los peligrosos, pero fallidos intentos de La Calera por descontar, el elenco de Gustavo Huerta mantuvo su portería en cero y logró colocar el título de goleada con el 3-0 de César Yanis a los 69'.

Ambos elencos avisaron en los últimos minutos. Pasados los 90 minutos, aún había tiempo para la última estocada contra los hombres de Martín Cicotello: Franco Frías puso la cuarta cifra a los 90+2'.

Con este resultado Cobresal llegó a 17 puntos y diferencia de gol -6, abandonando momentáneamente la zona de descenso por encima de Deportes Concepción (17 puntos, DG -7), que aún debe enfrentar a Universidad Católica este domingo 2 de agosto a las 12:30 horas.

Unión La Calera, en tanto, quedó más colista que nunca con 13 puntos y diferencia de gol de -18.

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 16 39 +19 Libertadores 2 Universidad Católica 16 27 +15 Libertadores 3 Universidad de Chile 16 27 +8 Duelo Chile 4 4 Ñublense 16 25 +1 Sudamericana 5 Coquimbo Unido 15 24 +4 Sudamericana 6 Huachipato 16 24 +1 Sudamericana 7 Palestino 16 24 0 - 8 Everton 16 23 +4 - 9 Deportes Limache 16 21 +5 - 10 O'Higgins 16 20 -5 - 11 Audax Italiano 16 19 -3 - 12 La Serena 15 19 -4 - 13 U. de Concepción 16 19 -14 - 14 Cobresal 17 17 -6 - 15 D. Concepción 16 17 -7 Descenso 16 Unión La Calera 17 13 -18 Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.