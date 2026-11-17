Deportes La Serena negó estar en venta y desmintió cualquier tipo de negociación con Felipe Muñoz, presidente de Rangers de Talca, luego de que surgiera una versión periodística sobre un eventual cambio de propiedad del conjunto "granate".

"Es absolutamente falso que nuestro Club Deportes La Serena esté en venta", manifestó la entidad en un comunicado oficial. Además, recalcó que "es absolutamente falso que existan conversaciones con Felipe Muñoz, o con cualquier otra persona, para la venta de nuestro club o un cambio en su propiedad o control".

La información fue entregada por el periodista Fernando Agustín Tapia en el programa "Pauta de Juego", donde señaló que Muñoz sostiene conversaciones con Fernando Felicevich para concretar una posible adquisición del club serenense, situación que provocó una categórica respuesta de la institución.

El conjunto "granate" también cuestionó que nadie del programa consultara su versión antes de difundir los antecedentes: "Informar sin verificar no es periodismo. Instalar una noticia falsa que inquieta a miles de hinchas y daña a una institución con historia y prestigio tiene consecuencias. Nuestro club no las dejará pasar".

Finalmente, exigió una rectificación pública y sentenció: "Club Deportes La Serena no se vende. Seguimos trabajando juntos con rumbo claro".