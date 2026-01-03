Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | La Serena

La Serena dio el golpe con el fichaje de un volante con amplio recorrido en Europa

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

Gonzalo Escalante cuenta con pasos en clubes de España e Italia.

La Serena dio el golpe con el fichaje de un volante con amplio recorrido en Europa
Luego de finalizar la temporada en el 13° puesto, coqueteando por largas fechas con el descenso, Deportes La Serena se puso manos a la obra y concretó la llegada de un importante refuerzo para la campaña de 2026.

Por medio de redes sociales, el propio cuadro granate confirmó la contratación del mediocampista argentino Gonzalo Escalante, quien cuenta con una amplia trayectoria en el extrranjero.

El formado en Boca Juniors se encontraba como agente libre desde agosto pasado tras un ciclo de dos años y medio en Cádiz, donde aportó con seis goles y cuatro asistencias en 65 partidos.

En total, el volante trasandino estuvo una década completa en el fútbol europeo, donde además del conjunto español defendió los colores de Catania, Eibar, Lazio, Deportivo Alavés y Cremonese.

