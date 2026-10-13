"Son entero malos, son un desastre": Informe reveló frase que provocó expulsión en La Serena

El futbolista de Deportes La Serena Bruno Gutiérrez fue expulsado después de la derrota por 3-2 ante Everton en el Estadio Sausalito, luego de reclamar contra el árbitro Reinerio Alvarado una vez finalizado el encuentro.

El compromiso estuvo marcado por la polémica arbitral, especialmente por los dos lanzamientos penales que permitieron la remontada del conjunto viñamarino por 3-2 en los minutos finales.

Además, los serenenses reclamaron por una posible infracción del arquero Ignacio González que no fue sancionada ni revisada por el VAR, en medio de un cierre cargado de controversia.

La molestia se extendió después del pitazo final y quedó reflejada en el informe arbitral, donde Alvarado consignó textualmente los dichos que provocaron la expulsión de Gutiérrez.

"Una vez finalizado el partido el Sr. Bruno Gutiérrez, se me acerca desaprobando y diciendo 'Son entero malos (sic), son un desastre'", escribió el juez en el documento oficial.

El jugador de La Serena había recibido una primera tarjeta amarilla a los 62 minutos, por lo que sus reclamos posteriores le significaron una segunda amonestación y la consecuente tarjeta roja.