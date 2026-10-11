Everton venció a La Serena y mantuvo vivo el sueño de acceder a Copa Libertadores

Everton logró reaccionar en el Estadio Sausalito y cosechó una trabajada victoria por 3-2 ante Deportes La Serena, para asentarse en la tabla de la Liga de Primera, que desarrolla su fecha 24.

El parejo compromiso comenzó con los granates en ventaja gracias a Felipe Chamorro, que a los 11' aprovechó un rebote del arquero Ignacio González para abrir el marcador.

Sin embargo, el "Eforé" respondió a los 28' con un cañonazo de Julián Alfaro desde el corazón del área serenense.

El exSantiago Wanderers Matías Marín castigó a los viñamarinos con el 1-2 parcial a los 56' mediante un tiro arrastrado que superó la respuesta de González. Sin embargo, dos penales a favor del local terminaron por marcar el duelo.

A los 78' Reinerio Alvarado acudió al VAR y cobró mano de Gonzalo Escalante que Braian Martínez cambió por el empate. 10 minutos después, Alan Medina anotó el 3-2 final por la misma vía, luego de una falta de Alexander Oroz al límite del área.

De esta manera Everton alcanzó 39 puntos en el cuarto puesto, a tres de Universidad de Chile y Universidad Católica, que están en zona de Copa Libertadores y aún tienen por delante sus respectivos partidos de esta fecha.

En cuanto a La Serena, sumó su segunda derrota al hilo y se estancó en el décimo lugar con 30 unidades.