Comisión de Constitución despachó reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

La Comisión de Constitución del Senado despachó este miércoles el proyecto con las reformas a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas (SADP), tras la votación de los últimos dos artículos pendientes, y con el objetivo de lograr su aprobación definitiva después de siete años de debate.

Con este despacho, el proyecto quedó a la espera para ser discutido en la Sala del Senado, aunque también puede pasar por la Comisión de Hacienda, instancia que puede retrasar la tramitación.

"Esperamos que no vaya a la Comisión de Hacienda y se ponga en tabla en la sala del Senado la próxima semana y que la Cámara de Diputados lo ratifique en tercer trámite", explicó el senador Matías Walker, autor de la iniciativa.

Del mismo modo, Walker también hizo un llamado a la futura ministra del Deporte, Natalia Duco, para mantener el apoyo político a esta reforma.

"Invitamos a la nueva ministra del Deporte a darle a este proyecto el mismo apoyo que le ha entregado Jaime Pizarro", expresó.