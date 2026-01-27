Por falta de quórum: Se postergó votación de la ley que regula las Sociedades Anónimas Deportivas

La votación para el proyecto que modifica la Ley N° 20.019, que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, fue postergada para marzo, debido a falta de quórum este martes en el Senado.

Los senadores debían debatir y votar por una serie de puntos en esta jornada, siendo el proyecto de regulación de la Ley SADP el octavo en discusión. Sin embargo, los parlamentarios dejaron la sala antes del sexto tema, provocando la falta de quórum.

La discusión no podrá ser retomada la próxima semana, ya que empieza el receso legislativo en la Cámara Alta, y por ese motivo se retomará el tema en marzo.

Matías Walker, senador que impulsó esta reforma a la Ley SADP, afirmó que la discusión será el primer punto a tratar en la tabla en la primera semana de marzo, con compromiso del presidente de la Cámara Alta, José Manuel Ossandón.

"Lamentablemente no se alcanzó a votar nuestro proyecto de reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales este día, que era el último día de sesión legistaliva de enero. Si tenemos el compromiso del presidente del Senado de colocarlo en el primer lugar de la tabla la primea semana de marzo", explicó Walker en sus redes sociales.

"Vamos a aprovechar estas semanas de seguir aclarando muchas dudas, pero más que dudas, una suerte de campaña del terror que ha hecho, como lobby, la ANFP en contra del proyecto, pretendiendo sumar a otros deportes, que lejos de perjudciar el proyecto, los favorece, porque la iniciativa lo que busca es mejorar la profesionalización del deporte, la transparencia y obviamente nos hacemos cargo de la distinta realidad que tienen otros deportes como el básquetbol, el vóleibol, etc", agregó.

Finalmente, Walker remarcó que "así como hemos esperado nueve años, nada ni nadie nos va a detener hasta que nuestra iniciativa sea ley de la República".