Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga alemana

Bayern Munich perdió de manera sorpresiva frente a Ausburgo en el Allianz Arena

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los bávaros seguirán como líderes a pesar de la derrota.

Bayern Múnich perdió como local en el Allianz Arena frente a Ausburgo 2-1 por la décimo novena fecha de la Bundesliga.

El encuentro comenzó de manera prolija para los bávaros con un gol del japonés Hiroki Ito a los 23 minutos.

Sin embargo, los actuales líderes de la competición alemana se vieron sorprendidos a los 75', cuando Arthur Chaves marcó el empate parcial. Seis minutos después, Han-Noah Massengo anotó el segundo tanto de la visita para darle la victoria a Ausburgo.

Con este resultado, Bayern Múnich se quedó con los 50 puntos que tenía antes de empezar la jornada y dormirá como puntero, independientemente de los demás resultados. Por su parte, los "ciudadanos de Fugger" se ubicaron en la décimo cuarta posición con 19 puntos.

