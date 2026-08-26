Bayern Munich renovó contrato del futbolista peruano Felipe Chávez

Bayern Munich anunció la renovación del delantero peruano Felipe Chávez hasta el 30 de junio de 2028 y confirmó que el futbolista de 19 años jugará cedido durante la próxima temporada en Magdeburgo, de la segunda categoría del fútbol alemán.

Será la segunda campaña consecutiva en que el atacante salga a préstamo desde el conjunto bávaro, luego de que durante la temporada pasada defendiera la camiseta de Colonia.

"'Pippo' Chávez dio nuevos pasos en su desarrollo durante la segunda vuelta de la pasada temporada en Colonia y ahora deberá seguir teniendo minutos de forma regular en Magdeburgo", explicó el director deportivo de Bayern, Christoph Freund.

El dirigente agregó que la extensión del contrato responde a la confianza que existe en las condiciones del jugador: "Hemos ampliado su contrato porque estamos convencidos de su potencial de cara al futuro".

Chávez, nacido en la ciudad alemana de Aichach, es hijo de padre peruano y madre alemana y debutó con la selección adulta de Perú en octubre pasado, en un amistoso frente a Chile que terminó con victoria nacional por 2-1.