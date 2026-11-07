Bayern Múnich y Borussia Dortmund ganaron para seguir a la par como punteros
Las alarmas se encendieron con las molestias físicas de Manuel Neuer en los bávaros.
Las alarmas se encendieron con las molestias físicas de Manuel Neuer en los bávaros.
La Bundesliga alemana continuó este sábado con el desarrollo de su novena fecha, que mantuvo a Bayern Múnich y Borussia Dortmund empatados en la cima pues ambos equipos ganaron sus respectivos duelos.
Los bávaros se impusieron por 1-2 en su visita a Mainz 05, gracias a los goles de Joshua Kimmich (14') y Lennart Karl (57'). El descuento local fue obra de Phillip Tietz en el tiempo adicional (90+3').
Pese a la victoria, el conjunto de Múnich se preocupó por las molestias físicas que obligaron la salida de Manuel Neuer al cierre del primer tiempo: Se lesionó el pie derecho y tuvo que ser reemplazado por Jonas Urbig (45').
En simultáneo, el BVB derrotó por 2-1 a SV Elversberg en el Signal Iduna Park. Felix Nmecha anotó un doblete para los aurinegros (55', 71'); Noel Futkeu descontó a los 81'.
De esta manera, tanto Bayern como Dortmund quedaron con 21 unidades, aunque los bávaros tienen una gran ventaja en diferencia de gol (+20 vs. +9). Tres puntos más atrás se ubica RB Leipzig.