Bayern Múnich y Borussia Dortmund ganaron para seguir a la par como punteros

La Bundesliga alemana continuó este sábado con el desarrollo de su novena fecha, que mantuvo a Bayern Múnich y Borussia Dortmund empatados en la cima pues ambos equipos ganaron sus respectivos duelos.

Los bávaros se impusieron por 1-2 en su visita a Mainz 05, gracias a los goles de Joshua Kimmich (14') y Lennart Karl (57'). El descuento local fue obra de Phillip Tietz en el tiempo adicional (90+3').

Pese a la victoria, el conjunto de Múnich se preocupó por las molestias físicas que obligaron la salida de Manuel Neuer al cierre del primer tiempo: Se lesionó el pie derecho y tuvo que ser reemplazado por Jonas Urbig (45').

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En simultáneo, el BVB derrotó por 2-1 a SV Elversberg en el Signal Iduna Park. Felix Nmecha anotó un doblete para los aurinegros (55', 71'); Noel Futkeu descontó a los 81'.

De esta manera, tanto Bayern como Dortmund quedaron con 21 unidades, aunque los bávaros tienen una gran ventaja en diferencia de gol (+20 vs. +9). Tres puntos más atrás se ubica RB Leipzig.