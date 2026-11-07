Expresidente de Paraguay destituido por caso Ueno Bank declara ante Fiscalía

El expresidente paraguayo Santiago Peña, destituido la víspera en un juicio político, fue traslado este sábado hasta la Fiscalía, horas después de su detención como parte de una investigación por presunta lesión de confianza tras la caída de Ueno Bank, una entidad con la que el ahora exmandatario es vinculado y en la que se invirtieron millonarios fondos públicos durante su gestión.

Peña llegó a la sede de la Fiscalía General del Estado en un vehículo negro con una reducida escolta policial para su primera declaración ante el Ministerio Público, donde se concentraba un pequeño grupo de ciudadanos.

El lugar de la comparecencia, fijado en principio en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, se cambió horas antes por "razones de seguridad".

Según imágenes difundidas por medios locales, el exmandatario -que no estaba esposado- pasó la noche en el Regimiento Escolta Presidencial, donde debió ser trasladado desde su vivienda particular debido a la presencia de numerosas personas en los alrededores que gritaban consignas en su contra.

El viernes, Peña fue destituido luego de ser hallado culpable de "mal desempeño de funciones" en un juicio político en el Senado, en medio de la crisis política que desató en el país el cierre por problemas de solvencia de Ueno bank, una entidad con 2,94 millones de clientes, entre ellos importantes instituciones estatales cuyos fondos quedaron congelados.

Poco después, se libró una orden de detención en su contra, que se hizo efectiva en la vivienda particular del exmandatario, hasta donde llegó un grupo conformado por la Policía y la Fiscalía.

Además de Peña, los fiscales solicitaron la detención de Carlos Carvallo, quien dirigió el Banco Central del Paraguay (BCP) hasta el martes pasado, cuando renunció en medio del procedimiento de resolución o disolución de Ueno. El exfuncionario se presentó en la noche del viernes ante las autoridades y fue arrestado.

Accionista de Ueno Holding

Según la acusación de los diputados que promovieron el juicio político, Peña era accionista de Ueno Holding, un conglomerado del Grupo Vásquez que poseía, entre otras empresas, a Ueno bank. En marzo de 2025, vendió esa participación.

Carvallo presidió la Financiera Ueno, de la que nació Ueno bank, antes de asumir en 2023 la jefatura de la entidad emisora, cuyo directorio autorizó "83 días después" de la designación del nuevo titular la creación de la finiquitada entidad bancaria.

Por este caso, la Fiscalía imputó a 27 personas, entre ellos Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno bank, quien este viernes fue trasladado junto a otros cinco directivos a cárceles para procesados.

La destitución de Peña activó la sucesión en el Ejecutivo, que pasó a manos del hasta ayer vicepresidente, Pedro Alliana, quien juró el viernes en una sesión extraordinaria del Congreso para completar el periodo presidencial hasta 2028.

Crisis que podría extenderse y relación con Chile

El analista político Gilberto Aranda, del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, explicó que la crisis puede seguir extendiéndose si es que hay más políticos involucrados en el colapso de Ueno Bank.

"El tema de la corrupción es estructural en dicho país y no es la primera vez que un juicio político destituye a una alta autoridad acusada de cleptocracia. Este evento crítico todavía no necesariamente se ha solucionado; ha sido destituido el presidente y va a ser sometido a un proceso judicial, 27 personas que fueron nominadas como sospechosos en este caso, y claramente esto podría complicarse y llegar a las autoridades que han asumido en reemplazo", aseveró.

En tanto, el analista internacional Alberto Rojas, de la Universidad Finis Terrae, sostuvo que el nuevo presidente paraguayo "Pedro Alliana pertenece al Partido Colorado, al igual que Santiago Peña, lo que permite prever cierta continuidad en las orientaciones de política exterior del Gobierno".

"Para Chile, Paraguay es un socio relevante en materia comercial, inversiones, seguridad, integración regional. Ambos países han impulsado el Corredor Bioceánico que busca conectar el Atlántico con los puertos chilenos del Pacífico", complementó.

En ese sentido, "más que una ruptura de las relaciones, el principal riesgo es que la crisis política y financiera obligue al nuevo gobierno paraguayo a concentrarse en sus problemas internos, lo que tendría mucha lógica, retrasando inversiones, decisiones y proyectos de integración. Y si lo vemos desde la perspectiva regional, también sería importante observar la reacción de Brasil y Argentina, que son socios fundamentales de Paraguay dentro del Mercosur".

El presidente José Antonio Kast, a través de sus redes sociales, felicitó al nuevo presidente Pedro Alliana: "Chile y Paraguay comparten valores y desafíos comunes como la seguridad, el combate al crimen organizado y el crecimiento económico", expresó.