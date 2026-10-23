Borussia Dortmund premiará a hinchas que no utilicen sus celulares durante los partidos

Borussia Dortmund, club de la Bundesliga, anunció una particular iniciativa para premiar a los hinchas que eviten utilizar sus teléfonos celulares durante los partidos, con el objetivo de fomentar una mayor conexión con el espectáculo y el ambiente de las tribunas.

La propuesta, desarrollada junto a la empresa Vodafone, consiste en implementar el denominado "Modo Hincha" en la aplicación oficial del equipo. Su estreno está programado para este sábado 24 de octubre, durante el encuentro frente a Eintracht Frankfurt en el Signal Iduna Park, después de que el conjunto alemán venciera a Sabah FK en su última presentación por la Champions League.

El funcionamiento es sencillo: Los aficionados deberán activar el modo especial en la aplicación y mantener bloqueada la pantalla de sus teléfonos mientras se disputa el compromiso.

Por cada minuto sin utilizar el dispositivo acumularán puntos que se transformarán en oportunidades para participar en sorteos.

Entre los premios anunciados por Borussia Dortmund destacan camisetas oficiales autografiadas por los jugadores y tarjetas de regalo para la tienda del club. Mientras más tiempo permanezca bloqueado el celular, mayores serán las posibilidades de obtener alguno de los reconocimientos.

El sistema permitirá utilizar los teléfonos durante el entretiempo, aunque los participantes deberán volver a activar la función para continuar acumulando puntos durante la segunda mitad. Se contabilizarán hasta 90 minutos por partido, sin considerar los descuentos.

La participación será voluntaria y estará disponible para los aficionados que asistan a los encuentros de local por la Bundesliga. Para comprobar su presencia en el estadio, la aplicación requerirá acceso a la ubicación del dispositivo.

Según explicó la institución, la iniciativa responde a una encuesta realizada por Vodafone en 2023, que estableció que el 63 por ciento de los aficionados consultados utilizaba regularmente su teléfono durante los partidos.

El club también advirtió que las fotografías, transmisiones en directo y publicaciones en redes sociales generan molestias entre algunos espectadores, por lo que pretende promover una experiencia centrada en lo que ocurre dentro de la cancha.

Carsten Cramer, director ejecutivo de Borussia Dortmund, destacó que la tecnología puede ayudar a preservar las experiencias colectivas del fútbol y puso como ejemplo a los más de 81 mil espectadores que se reúnen en el Signal Iduna Park para cantar, celebrar y acompañar al equipo.

Por su parte, Marcel de Groot, director ejecutivo de Vodafone Alemania, explicó que el objetivo es que los aficionados disfruten de las emociones del encuentro y presten menos atención a las pantallas de sus teléfonos.

De esta manera, Borussia Dortmund comenzará a recompensar a quienes privilegien seguir el partido sin distracciones digitales, con una iniciativa que estará disponible en sus compromisos como local por el campeonato alemán.