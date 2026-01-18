Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga alemana

Jugador se lesionó bajando las escaleras del vestuario

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Se trata del croata Kristijan Jakić, quien no pudo ingresar en el segundo tiempo.

Jugador se lesionó bajando las escaleras del vestuario
Un llamativo momento se vivió en el duelo entre Augsburgo y Friburgo por la Bundesliga cuando un jugador del equipo local se lesionó bajando las escaleras del vestuario.

Se trata del futbolista croata Kristijan Jakić, quien debió ser sustituido por la dolencia y no pudo disputar el segundo tiempo del encuentro.

Finalmente, los equipos igualaron 2-2 por la fecha 18 de la Bundesliga.

