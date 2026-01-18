Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga alemana
Jugador se lesionó bajando las escaleras del vestuario
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Se trata del croata Kristijan Jakić, quien no pudo ingresar en el segundo tiempo.
Un llamativo momento se vivió en el duelo entre Augsburgo y Friburgo por la Bundesliga cuando un jugador del equipo local se lesionó bajando las escaleras del vestuario.
Se trata del futbolista croata Kristijan Jakić, quien debió ser sustituido por la dolencia y no pudo disputar el segundo tiempo del encuentro.
Finalmente, los equipos igualaron 2-2 por la fecha 18 de la Bundesliga.