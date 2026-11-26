Una fuerte controversia sacude la interna de Bayern Múnich luego de que su capitán y referente, Joshua Kimmich, saliera en férrea defensa de Jamal Musiala ante las críticas públicas emitidas por parte de la dirigencia hacia el elevado salario del futbolista, quien ha perdido protagonismo producto de lesiones y los denominados "ataques de ausencia" causados por un problema neurológico.

La crisis estalló luego de que directivos del club cuestionaran en los medios la remuneración del jugador argumentando que ha permanecido más tiempo fuera que dentro del terreno de juego. Frente a ese escenario, Kimmich alzó la voz para frenar la exposición mediática de su compañero.

"Hay que analizar la situación desde diferentes perspectivas. Entiendo perfectamente que, para un club, esta tampoco es una situación sencilla. Por supuesto, he seguido la trayectoria de Jamal en los últimos dos años: cargó con el equipo en la Eurocopa y, desde entonces, ha sido nuestro jugador más destacado. Firmó su renovación y recibió el dorsal número 10, tanto aquí como en la selección alemana", señaló de entrada el volante en dichos que consigna el diario Marca.

En esa misma línea, el mediocampista repasó la seguidilla de problemas físicos que han frenado al joven talento bávaro: "Después llegó su primera lesión muscular. Hablo por experiencia propia: cuando renuevas tu contrato, especialmente a esa edad, no se trata de relajarse, sino de una responsabilidad a la que quieres estar a la altura. Luego vinieron la enfermedad y una lesión grave; en el último año y medio, creo que no ha logrado encadenar ni cuatro o cinco partidos seguidos. Por eso, es comprensible, hasta cierto punto, que no esté a su nivel habitual y que el club pueda estar preocupado por su estado de salud".

No obstante, Kimmich manifestó su total indignación por la manera en que la cúpula dirigencial abordó el caso ante la opinión pública. "Lo que no comprendo es la forma en que esto se está comunicando públicamente, para mí es totalmente incomprensible", disparó, añadiendo que "nunca debería ocurrir que un jugador sea expuesto de esta manera y tenga que cargar con todo el peso".

"El club siempre está en primer lugar y es más grande que nosotros, pero no es más grande que la persona. Es absolutamente inaceptable e indigno y no es el estilo del Bayern. Incluso en mi situación, el club fue increíblemente especial; se percibía ese espíritu de unión. Esto es algo que debe tratarse a puerta cerrada, con el representante de Jamal o con él mismo", complementó el capitán.

Por último, el referente del conjunto alemán recalcó el compromiso diario de Musiala y el apoyo irrestricto del camarín hacia su compañero: "Para mí, lo más importante es que él venga todos los días y disfrute jugando al fútbol... Musiala no tiene problemas de falta de profesionalidad; al contrario, trabaja muchísimo cada día y todos estamos al cien por ciento de su lado".