El entrenador de Bayern Múnich, Vincent Kompany, volverá el viernes a estar en el banco de su equipo en el duelo contra Colonia tras haber estado ausente en cinco compromisos debido a una meningitis que hizo necesaria su hospitalización, informó este miércoles el club alemán.

Kompany se desmayó el 23 de octubre mientras observaba un entrenamiento del segundo equipo de Bayern, por lo que fue trasladado a un hospital, donde se le diagnosticó la meningitis y fue tratado durante seis días.

Después, el entrenador continuó su recuperación en casa y su segundo, Aaron Danks, asumió la dirección del equipo, al frente del cual cosechó cuatro victorias y un empate.

Kompany volvió esta semana a dirigir los entrenamientos del campeón alemán.