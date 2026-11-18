Los tribunales de familia han ordenado pagar más de $3,88 billones por pensiones de alimentos impagas, informó este miércoles la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, al presentar el balance del Poder Judicial a cuatro años de la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

Entre la entrada en vigencia del registro, el 18 de noviembre de 2022, y el 17 de noviembre de 2026, los 141 tribunales con competencia en materia de familia ordenaron 728.700 inscripciones. De ellas, 376.644 siguen vigentes y 352.056 fueron canceladas. La deuda que acumulan las causas vigentes supera los $54.833 millones.

Casi el 79% del monto se ordenó pagar con fondos de AFP

La Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos, vigente desde el 20 de mayo de 2023, estableció dos vías para el cobro de estas deudas. El procedimiento especial permite retener dinero en cuentas bancarias e instrumentos financieros del deudor. Por esta vía, los tribunales ordenaron pagar $822.205 millones a 404.400 representantes legales.

El procedimiento extraordinario permite cobrar la deuda con cargo a los ahorros obligatorios que el deudor mantiene en su AFP. Por esta vía, los tribunales ordenaron pagar más de $3,06 billones a 307.734 representantes legales. Ese monto equivale al 78,8% del total ordenado.

Un año antes, en noviembre de 2025, las órdenes de pago por ambas vías ya superaban los $2,9 billones. El balance de este miércoles detalla cuánto ordenaron pagar los tribunales, sin precisar cuánto recibieron efectivamente las familias.

Santiago y San Miguel concentran el 38% de las inscripciones vigentes

La jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago registra la mayor cantidad de inscripciones vigentes, con 81.800, seguida por San Miguel, con 62.057. Juntas concentran el 38,2% del total nacional. Les siguen Valparaíso, con 39.806 inscripciones, y Concepción, con 32.650.

Chevesich reconoció el trabajo de los funcionarios de los tribunales de familia y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Advirtió que "no se dispusieron los recursos necesarios" para asumir las nuevas obligaciones y que los equipos han debido responder a estas exigencias "con un gran costo humano".