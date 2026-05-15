Manuel Neuer renovó por una temporada más con Bayern Munich

Bayern Munich anunció este viernes la renovación por una temporada más del portero y capitán Manuel Neuer, confirmando una noticia que ya era considerada un secreto a voces en Alemania.

El presidente del club, Herbert Hainer, destacó que Neuer tiene "un puesto especial" entre los grandes arqueros de la historia de Bayern Munich, mientras que Jan Christian Dreesen, presidente del Consejo Directivo, lo calificó como uno de los mejores fichajes de la institución, tras casi 600 partidos y camino a su temporada número 16.

El club también renovó por un año a Sven Ulreich, quien junto a Neuer acompañará el desarrollo de Jonas Urbig, candidato a convertirse en el futuro de la portería bávara. Neuer, en tanto, aseguró que después de 16 temporadas, 13 títulos de Bundesliga y dos Champions League, sigue yendo con alegría a los entrenamientos.