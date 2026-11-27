El deporte argentino enfrentará un importante cambio en su modelo de financiamiento comercial luego de que el Congreso aprobara ayer jueves 26 de noviembre una ley orientada a combatir la ludopatía en casas de apuestas virtuales, normativa que prohíbe los patrocinios a clubes de fútbol, deportistas e influencers.

La legislación impactará de lleno en el mercado publicitario del balompié de ese país, donde escuadras como Boca Juniors, por ejemplo, cuentan actualmente como auspiciante con la casa de apuestas Betsson. El proyecto recibió el respaldo unánime de los senadores, con 72 votos, estableciendo estándares mínimos nacionales para todas las plataformas de apuestas en línea.

Junto con vetar los auspicios deportivos y digitales, la norma tiene como objetivo prevenir el juego compulsivo —poniendo énfasis en la protección de los menores de edad—, dificultando su ingreso a sitios donde, pese a estar prohibido, el control resultaba fácilmente eludible, y restringiendo parcialmente las fuentes de ingreso de dinero para apostar. La problemática había quedado reflejada en los últimos datos de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, que registraron un aumento del 27 por ciento en las consultas por juego compulsivo durante 2025 en comparación con 2024.

El texto legal había sido aprobado en la Cámara de Diputados en noviembre de 2024, pero estuvo paralizado dos años antes de llegar al Senado, con el riesgo de caerse y obligar a reiniciar su tramitación. Su impulso definitivo se dio tras la insistencia de la Iglesia católica: este lunes el episcopado argentino remitió una carta a los legisladores advirtiendo que dejar caer la ley implicaría ser cómplice de "esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes".

Tras concretarse la votación unánime, la senadora oficialista Patricia Bullrich propuso bautizar la legislación con el nombre de Ley León XIV: "Como realmente la venida del papa nos abrió el corazón a todos, nos encontramos, vimos millones de argentinos en las calles, me gustaría proponerle a este cuerpo que llamemos a esta ley Ley León XIV", señaló.