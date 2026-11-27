Una mujer fallecida y dos personas heridas de gravedad dejó un accidente de tránsito registrado este viernes en la intersección de avenida Matta con calle San Francisco, en la comuna de Santiago.

El hecho se produjo cuando un automóvil sedán de color blanco -que se desplazaba por avenida Matta hacia el poniente- colisionó fuertemente contra una van de pasajeros que circulaba por calle San Francisco.

Las primeras indagatorias apuntan a que el sedán venía escapando desde la comuna de Ñuñoa tras evadir un control de los inspectores de seguridad comunal.

Al ingresar a este sector, el chofer no habría respetado la luz roja del semáforo, provocando el impacto con el otro auto.

A consecuencia del choque, la mujer que viajaba como pasajera en el furgón salió eyectada de la estructura, perdiendo la vida en el lugar. La van quedó semivolcada sobre el poste del semáforo, el cual terminó totalmente derribado.

Peritajes de la SIAT y situación judicial de los conductores

Efectivos de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros se trasladaron al sitio del suceso para realizar las mediciones planimétricas y revisar los registros de las cámaras de televigilancia de la zona.

Respecto a las diligencias del caso, el teniente Cristián Martín, de la SIAT de Carabineros, sostuvo que "personal municipal está siendo entrevistado para verificar los antecedentes de este hecho".

Asimismo, dio cuenta que "se prestó auxilio como corresponde a ambos conductores para posteriormente verificar el procedimiento propiamente tal (...) Eso se está verificando, se están levantando todos los antecedentes para ser dispuestos ante la Fiscalía, para poder determinar algún grado de responsabilidad de cualquiera de los dos conductores".

Debido a los trabajos periciales en la calzada, el tránsito por avenida Matta al poniente y por calle San Francisco en sentido sur fue suspendido temporalmente, debiendo redirigirse el flujo vehicular por calle Santa Rosa.