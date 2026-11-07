Boca ganó con el último aliento y se coronó campeón

Boca Juniors se coronó campeón de la Liga Profesional Argentina 2026 tras conseguir un dramático triunfo por 1-0 ante Defensa y Justicia en La Bombonera, resultado que le permitió terminar en el primer lugar de la tabla anual y desatar los festejos.

Durante buena parte de la jornada, Rosario Central estuvo quedándose con el título, gracias a su ventaja sobre Estudiantes de Río Cuarto y al empate sin goles que Boca mantenía frente a Defensa y Justicia. El conjunto dirigido por Jorge Almirón, que había sido reconocido como campeón de la tabla anual en 2025, se ilusionaba con repetir la conquista.

El encuentro en La Bombonera estuvo marcado por las dificultades de los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena para superar la resistencia visitante. En el primer tiempo, Miguel Merentiel convirtió un gol que fue anulado por una ajustada posición adelantada, mientras que Defensa y Justicia también estuvo cerca de abrir la cuenta con un cabezazo de David Martínez que se estrelló en el travesaño.

Sin embargo, el tanto conseguido por Boca sobre el cierre cambió el desenlace de la definición y dejó sin efecto la celebración que se preparaba en Rosario. El equipo de Arruabarrena alcanzó los 63 puntos y se adjudicó el campeonato correspondiente a la clasificación acumulada del Apertura y el Clausura.

En cuanto a la presencia nacional, Carlos Palacios y Williams Alarcón se quedaron entre los suplentes de Boca, mientras que César Pérez fue titular en Defensa; Vicente Pizarro fue titular en Rosario Central y participó activamente en el encuentro ante Estudiantes de Río Cuarto.

Por su parte, Brayan Cortés integró el plantel de Argentinos Juniors, el tercer equipo que llegó a la última fecha con posibilidades de conquistar el título.