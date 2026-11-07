Paraguay: A prisión preventiva Santiago Peña por el escándalo Ueno bank

Un juez de Paraguay ordenó este sábado que el expresidente Santiago Peña permanezca bajo prisión preventiva, después de que la Fiscalía lo acusara formalmente de presunta lesión de confianza y administración en provecho propio dentro de la investigación por el cierre de Ueno bank.

"Este ciudadano debe estar bajo la figura de la prisión preventiva para garantizar su sometimiento a este procedimiento", dijo a periodistas el juez penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú, tras una audiencia de imposición de medidas.

Paraguay entró en una crisis después de que el Banco Central (BCP) ordenara el pasado martes un procedimiento de resolución o disolución de Ueno bank, una institución con 2,94 millones de clientes, entre ellos entidades públicas que depositaron millonarios fondos durante el mandato de Peña.

El juez ordenó hoy que el exmandatario, de 47 años, continúe recluido en el Regimiento Escolta Presidencial, donde pasó la noche del viernes tras hacerse efectiva una orden de detención librada por los fiscales después de que Peña fue destituido por el Senado en un juicio político por "mal desempeño de funciones".

El juez Humberto Otazú decretó la prisión preventiva del expresidente paraguayo Santiago Peña tras ser formalmente imputado por la Fiscalía. (FOTO: EFE)

La decisión, adoptada por los 44 senadores presentes, evitó que Peña se convirtiera en senador vitalicio y contara con fueros.

El magistrado puntualizó que Peña no será trasladado a una cárcel común, tras argumentar que, como expresidente, "maneja demasiada información sensible" en asuntos como el crimen organizado.

Los nexos de Peña con el esquema de Ueno bank

Horas antes, la Fiscalía acusó formalmente a Peña por presunta lesión de confianza, como instigador, y por administración en provecho propio, en calidad de autor, dentro de la investigación por la caída de Ueno.

La imputación fiscal indica que el expresidente "habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales" en ese banco.

La determinación judicial se enmarca en la causa abierta tras la resolución y quiebra de Ueno bank. (FOTO: EFE)

Además, Peña, detalla la acusación de los fiscales, "habría mantenido una relación económica y corporativa previa" con Ueno holding, un grupo empresarial que incluye a la finiquitada entidad financiera.

Por este caso, la Fiscalía también ha imputado a 27 personas, entre ellas Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno bank.