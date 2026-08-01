Brayan Cortés entregó otra portería en blanco y Argentinos se afianzó con campaña perfecta

El arquero chileno Brayan Cortés nuevamente tuvo una destacada actuación al entregar su arco en blanco en la victoria de Argentinos Juniors por 0-1 ante Belgrano de Córdoba en duelo válido por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga de Argentina.

El único gol del partido fue obra de Francisco Alvarez en los descuentos del primer tiempo.

Con este resultado, el elenco del iquiqueño llegó a los 9 puntos y es líder del Grupo B con campaña perfecta.

En otro partido de la jornada, el mediocampista nacional César Pérez fue titular y jugó los 90 minutos en la caída por 3-0 de Defensa y Justicia ante Estudiantes.

El elenco del chileno es cuarto en el Grupo A con cuatro unidades.