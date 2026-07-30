23:14 - | Los habitantes de la Villa Las Tranqueras, en la comuna de Temuco, viven serios problemas de anegamientos por el sistema frontal:

21:49 - | Población de la comuna de Loncoche (Región de La Araucanía) sufrió el colapso del sistema de alcantarillado, lo que hizo ingresar aguas servidas a los patios de las viviendas.

21:44 - | Alexis Pineda, alcalde de Loncoche, señaló que "hasta el día de hoy no hemos recibido ni un solo llamado de Aguas Araucanía. Aquí hay agua lluvia, pero también la que se ha devuelto del alcantarillo. Aquí estamos con aguas con residuos fecales. Señores de Aguas Andinas: háganse responsables".

21:40 - | Las comunas de Nueva Imperial, Carahue y Toltén, en la Región de La Araucanía, se vieron afectadas por cortes de caminos y colapso de ríos y puentes, lo que mantiene sectores aislados y complica el traslado de ayuda.

21:31 - | Senapred pidió la evacuación de sectores cercanos al cauce del Río Purén, en la Región de La Araucanía, por desborde. El director regional, Ian Gorayeb, precisó que se activó la alerta SAE %u201Cpor inundación de los sectores Boyeco, Tranamán, La Isla, Huitranlebu, El Valle, Remehueico y Ipinco Bajo%u201D. %uD83D%uDD34#SENAPREDInforma



¡ATENCIÓN! Por desborde del río Purén, #SENAPRED solicita evacuar sectores Boyeco, Tranaman, La Isla, Huitranlebu, El Valle, Remehueico e Ipinco Bajo, en la comuna de Purén, Región de La Araucanía.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los%u2026 pic.twitter.com/zTDZvnqDwG — SENAPRED (@Senapred) August 2, 2026

21:07 - | Senapred emitió un mensaje de emergencia SAE llamando a la población a evitar acercarse a las riberas de los ríos Quilleco, Duqueco, Varden del Laja, Río Cañileo y Estero Coreo, debido al incremento en sus caudales provocado por las intensas precipitaciones %uD83D%uDD34#SENAPREDInforma



¡ATENCIÓN! Por alerta de crecida, EVITA riberas de los ríos Quilleco, Duqueco, Varden del Laja, Río Cañileo y Estero Coreo, en la comuna de Quilleco, Región del Biobío.#SENAPRED activó mensajería #SAE Preventiva.



Mantente informado a través de los canales%u2026 pic.twitter.com/ku9lxaS1tP — SENAPRED (@Senapred) August 2, 2026

21:06 - | Activan alerta SAE preventiva por crecida de los ríos Biobío, Duqueco y Quillaileo en Santa Bárbara: %uD83D%uDD34 #SENAPREDInforma



¡ATENCIÓN! Por alerta de crecida, EVITA riberas de los ríos Biobío, Duqueco, Quillaileo, en la comuna de Santa Bárbara, Región del Biobío.#SENAPRED activó mensajería #SAE Preventiva.



Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las%u2026 pic.twitter.com/Y16dNjP1qZ — SENAPRED (@Senapred) August 2, 2026

21:03 - | Directora de Senapred instó a no acercarse a los cauces de los ríos y atender de inmediato las instrucciones de evacuación de los mensajes SAE

21:01 - | Directora de Senapred: Mañana vamos a seguir registrando precipitaciones durante la madrugada y mañana en la mañana, por lo tanto, existen condiciones de riesgo en distintos lugares de las regiones de este tramo: de crecidas de río, aumentos de caudal, acumulación de agua y también riesgo de remociones y aluviones

20:57 - | La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, entregó el catastro actualizado por la emergencia: 347 damnificados, 2.052 personas aisladas (en su mayoría por cortes de rutas de carácter transitorio, incluyendo 180 en Alto Biobío y 300 en San Pablo), 88 albergados, y 11 viviendas destruidas, 107 con daño mayor y 1.007 con daño menor

20:56 - | Pavez: En la Región de Ñuble hay menos precipitaciones que los eventos anteriores. Las dos comunas que nos tenían más preocupados, que son Coelemu y Ránquil, se encuentra el agua a la baja, aunque hay afectación ahí de viviendas. Hay personas albergadas en Ñiquén, Ránquil, Quillón, Ninhue y San Nicolás, en un número pequeño

20:55 - | Pavez: Al momento en que hacemos este reporte, durante el día de hoy no se registraron de manera oficial ni trombas marinas, ni tampoco eventos denominados tornados en el sector del territorio nacional afectado por este sistema frontal

20:53 - | A pesar de que el 97,7% del país cuenta con servicio eléctrico normal, el subsecretario Pavez detalló que 155.891 personas permanecen sin energía entre las regiones del Maule y Los Lagos, con cuadrillas de la SEC desplegadas trabajando en condiciones complejas por el temporal

20:52 - | Senapred emitió una alerta de evacuación por riesgo de aluvión en el sector Vista Hermosa (pasaje La Escalera) en la comuna de Penco. Asimismo, se envió mensajería SAE preventiva ante el aumento de caudal en los ríos Curanilahue y Rana, además del estero Plegarias

20:52 - | La Escuela de Ingenieros del Ejército y el MOP comenzaron el montaje de un puente mecano de 42 metros en la ruta E-462 (sector Las Tupas, Zapallar). La estructura provisoria soportará hasta 15 toneladas y permitirá tránsito unidireccional alternado entre Catapilco y La Laguna a partir de mediados de la próxima semana. En paralelo, se iniciaron los estudios para la solución definitiva, que tardará entre 7 y 10 meses

20:48 - | El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó la muerte de dos personas en la ruta que une Panguipulli con Lican Ray, en la Región de Los Ríos, luego de que un árbol cayera sobre el vehículo en el que se desplazaban Sistema frontal: Gobierno confirmó primeros dos fallecidos https://t.co/7c9HYu1taA pic.twitter.com/afFZRmudqe — Cooperativa (@Cooperativa) August 2, 2026

19:14 - | Subsecretario del Interior encabeza una reunión con equipos técnicos desde la Región de O%u2019Higgins hasta Los Lagos, con la finalidad de monitorear y coordinar acciones de respuesta ante el sistema frontal. #AHORA %uD83D%uDD34 | MESA TÉCNICA SENAPRED



Subsecretario del Interior encabeza una reunión con equipos técnicos desde la Región de O%u2019Higgins hasta la de Los Lagos, con el fin de monitorear y coordinar acciones de respuesta intersectorial ante el paso del evento meteorológico que afecta%u2026 pic.twitter.com/FBDOMN9pKk — SENAPRED (@Senapred) August 1, 2026

16:00 - | Ejército inició instalación de puente mecano para recuperar la conectividad entre Catapilco y La Laguna, en la comuna de Zapallar, donde la Ruta E-462 resultó afectada por un socavón por el sistema frontal que azotó a la Región de Valparaíso hace dos semanas.

15:44 - | Bomberos de Vilcún ayudan a familias aisladas en la Región de La Araucanía.

15:38 - | Senapred solicitó evitar ribera del Río Damas y del Río Rahue, ambos en la comuna de Osorno, Región de Los Lagos. %uD83D%uDD34#SENAPREDInforma ¡ATENCIÓN!



Por alerta de crecida evite la ribera del Río Damas, comuna de Osorno, Región de Los Lagos.#SENAPRED activó mensajería SAE preventiva.



Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la autoridad y de los equipos%u2026 pic.twitter.com/066qPfjLRi — SENAPRED (@Senapred) August 1, 2026

15:37 - | Senapred declaró alerta roja para la Región del Biobío por crecida de caudales. #SENAPREDBiobio Se cancela Alerta Amarilla y declara Alerta Roja para la región de Biobío por crecida. Infórmate: https://t.co/uNOQinZVuQ pic.twitter.com/tzOQptvArA — SENAPRED (@Senapred) August 1, 2026

15:35 - | Senapred pidió evacuar ribera del Río Bueno en la comuna de San Pablo, Región de Los Lagos. %uD83D%uDD34#SENAPREDInforma ¡ATENCIÓN!



Por alerta de desborde evacúe la ribera del Río Bueno, comuna de San Pablo, Región de Los Lagos.#SENAPRED activó mensajería SAE.



Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la autoridad y de los equipos de%u2026 pic.twitter.com/bGfiGBe4AW — SENAPRED (@Senapred) August 1, 2026

13:24 - | "Hay también una alerta roja para el río Calle-Calle en Pupunahue, lo que afecta la comuna de Los Lagos y Valdivia. El río Leufucade ha aumentado su caudal, por lo que estamos revisando la situación para verificar que la crecida sea tal para delcarar alerta amarilla", agregó.

13:22 - | En la Región de Los Ríos, en tanto, hay alerta amaerilla vigente para toda la zona ante el aumento de caudales, según informó el director regional de Senapred Daniel Epprecht.

13:20 - | Seis escuelas particulares subvencionadas mantuvieron sus clases suspendidas esta jornada por la contingencia climática en San Pablo y el estado del río Bueno

13:19 - | "También no es menos cierto de que hemos recibido información de que los ríos que pertenecen a la cuenca fluvial de la Provincia de Osorno han tenido leves crecidas especialmente en el río Rahue, en el sector de Forrahue", señaló.

13:18 - | El delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Rehbein, detalló que "si bien es cierto que la situación en el río Bueno está relativamente controlado, hay una alerta roja en vigencia en ese sector en la comuna de San Pablo".

13:16 - | La situación de envergadura se mantiene en la comuna de San Pablo, donde hay alerta roja por desborde del río Bueno, que tiene a 300 personas aisladas aproximadamente.

13:15 - | En tanto, en Los Lagos, Senapred decretó alerta amarilla por crecida de caudales de ríos en la Provincia de Osorno.

13:13 - | "Cada vez que hay una situación complicada, la Villa del Bosque se inunda. No tiene la capcidad de trasladar el agua necesaria en caso de emergencias", dijo.

13:12 - | El alcalde de Temuco, Roberto Neira, afirmó que se reunirá con personal del Serviu para abordar un problema que, a su juicio, es "estructural".

11:37 - | Alicia Cebrián, directora Senapred: En la Región de Biobío se reporta interrupción de diversas rutas debido a nieve, crecida de ríos y remociones en masa en las comunas de Los Ángeles, Alto Biobío, Nacimiento, Mulchén, Santa Juana y Curanilahue #SENAPREDBiobío Monitoreo Alerta Amarilla para la Región del Biobío por evento meteorológico. Infórmate: https://t.co/O11ySTQVdl pic.twitter.com/xdiE7tY8Br— SENAPRED (@Senapred) August 1, 2026

11:36 - | Alicia Cebrián, directora Senapred: También se encuentra vigente el aviso de la Dirección Meteorológica que indica el desarrollo de nubes que podrían generar tornados entre La Araucanía y Los Lagos. En la Región de Los Ríos se mantiene con alerta roja en las comunas de Valdivia, Los Lagos y La Unión por desborde %u26A0%uFE0F #AVISO A181/2026

%u2601%uFE0F%uD83C%uDF2A%uFE0F Probable desarrollo de NUBES convectivas con características TORNÁDICAS



%uD83D%uDCCD En zonas de las regiones La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos



%uD83D%uDCC5 Validez: Desde la tarde y hasta la noche de sábado 1 de #agosto



%u26A0%uFE0F Sigue las recomendaciones de las autoridades%u2026 pic.twitter.com/4vZo53ildj— MeteoChile (@meteochile_dmc) July 31, 2026

11:36 - | Alicia Cebrián, directora Senapred: Foco en relación a las regiones de Maule y Biobío, afectadas este fin de semana por un nuevo evento meteorológico que, según Meteorología, vendrá acompañado con precipitaciones moderadas a fuertes

11:25 - | La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, entregó un nuevo balance por el sistema frontal que afecta a la zona sur del país: 206 damnificados y nueve viviendas destruidas %uD83D%uDCE2Directora Nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián, entrega balance actualizado sobre #SistemaFrontal. pic.twitter.com/mH2WSCFHnF— SENAPRED (@Senapred) August 1, 2026

11:25 - | Las precipitaciones del nuevo sistema frontal también han provocado complicaciones en la Región de Los Ríos, especialmente en ciudades como Panguipulli, La Unión, Valdivia y Futrono #SENAPREDLosRíos Se modifica cobertura de #Alerta Amarilla para las comunas de Mariquina, Lanco y Panguipulli por crecida. Más información en: https://t.co/hFpz1OFzia pic.twitter.com/HHlND2Gwjn— SENAPRED (@Senapred) August 1, 2026

11:25 - | Varios sectores de La Araucanía se mantienen con alerta roja y amarilla, especialmente en la Provincia de Malleco.

11:20 - | Un nuevo sistema frontal, de menor intensidad, ingresó a la Región de La Araucanía, lo que ha permitido el trabajo de brigadas de emergencia para asistir complicaciones en sectores rurales y urbanos de la zona

08:25 - | Delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic: En la región, por ahora, no hay suspensión general de clases, sino que hay algunos casos particulares

08:25 - | Delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic: En la región hay más de mil establecimientos educacionales y el 10% de ellos han sido afectados, por lo que no se encontraban en condiciones de efectuar clases.

08:25 - | Delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic: En Traiguén se tomó la decisión con una alerta SAE, que permitió que 40 personas pudieran ser evacuadas de un sector que se veía amenazado por una inundación mayor

08:25 - | Delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic: Ha habido aislamientos menores en las comunas de Teodoro Schmidt, Pitrufquén y en Melipeuco; también monitoreamos una situación en una villa de un sector aledaño de Victoria producto de la subida de ríos

08:24 - | Delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic: Estamos con ayuda concreta del Ejército para el tema de llenado de sacos para evitar que el agua ingrese a viviendas, y para ayudar a personas aisladas en algunos sectores

08:24 - | Delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic: Estamos terminando el cuarto sistema frontal e ingresaremos al quinto, y los principales efectos son las remociones en masas, puesto que el suelo está saturado de agua y eso puede causar cortes de ruta y aislamientos

08:24 - | Delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic: Nuestras principales afectaciones están dadas por lugares inundados en algunas rutas, y también con el ingreso a patios y escasamente a algunas viviendas

08:08 - | Delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic: Tenemos una alerta roja por el desborde posible de algunos cauces de ríos en la Provincia de Malleco

07:56 - | Deslizamientos de tierra, acumulación de rocas y un socavón afectan la ruta B-710, que une Taltal con Paposo, y distintos tramos de la Ruta 1. Personal del Ministerio de Obras Públicas trabaja para normalizar el tránsito.

07:30 - | Senapred canceló la Alerta Temprana Preventiva por precipitaciones para la Región de Antofagasta, luego de que el sistema frontal comenzara a declinar. La autoridad mantiene el monitoreo de rutas, semáforos y sectores con acumulación de agua.

07:28 - | El paso fronterizo Los Libertadores permanece cerrado y sin fecha de reapertura debido a la acumulación de nieve registrada en la zona cordillerana.

07:00 - | Senapred declaró Alerta Roja para la Región de La Araucanía debido a los efectos del sistema frontal.

21:36 - | Senapred declaró Alerta Roja para Concepción por el aumento del caudal del río Andalién. El resto de las comunas del Biobío se mantiene bajo Alerta Amarilla por crecida. #SENAPREDBiobío Se declara #Alerta Roja para la comuna de Concepción por desborde. Más información en: https://t.co/GWoWkapRJf pic.twitter.com/xGTmncPFJG — SENAPRED (@Senapred) August 1, 2026

19:11 - | "Por eso hacemos un llamado urgente a la comunidad: no se acerque a los sectores aledaños de estas quebradas y no cruce cauces activados a pie y menos en vehículo. Aléjese de riberas y zonas bajas cercanas; si vive en estos sectores próximos, manténgase atento a la situación", llamó.

19:10 - | El director regional de Senapred en Coquimbo, Ángelo Hernández, ordenó no acercarse a los lugares mencionados: "Los cauces presentan flujos de agua y sedimentos, con riesgo de aumento repentino de caudal".

19:08 - | Ante la activación de quebradas, Senapred ordenó evacuaciones para quebradas como Islón, Santa Gracia y Cajón del Romero en La Serena; y Las Barrancas, Cruz de Caña y Tambillos en Coquimbo.

19:06 - | En la Región de Coquimbo, la lluvia superó todos los pronósticos: mientras se estimaban 15 milímetros para La Serena y Coquimbo, cayeron finalmente 23.

19:02 - | Eso sí, "durante la noche del sábado y las primeras horas del domingo, existen probabildades de chubascos aislados asociados a la entrada de un sistema frontal débil", cerró la marinero primero de la Armada.

19:01 - | "En cuanto al estado del mar, se observan rompientes en distintos sectores del borde costero, pero para mañana sábado no se esperan precipitaciones" allí, pronosticó

18:59 - | En paralelo, desde la Armada, la marinero primero Elizabeth Villarroel informó sobre lo que se viene para la ciudad puerto este fin de semana.

18:58 - | "(De todos modos), el resto de la región ha funcionado bien. En el caso de Algarrobo, le pedimos al MOP que levante todo el estado de problemas que se provoquen por marejadas", afirmó el delegado presidencial

18:56 - | "Por las altas lluvias y lugares que pueden desprender tierras u originar socavoves, tuvimos -por ejemplo- una alerta nuevamente en Zapallar, debido al hundimiento de un pavimento", informó

18:55 - | Pese a todo, el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, dijo que la región "respondió de buena manera"

18:54 - | Entre Viña del Mar y Quilpué, además, un árbol cayó a la altura de la Universidad Federico Santa María y dejó sin luz a 10 mil personas.

18:53 - | En Viña del Mar, en la estación Hospital de EFE Valparaíso hubo una falla en una catenaria, lo que motivó una evacuación de los pasajeros de la red, que no funcionó por cerca de una hora.

18:52 - | Respecto a sucesos y emergencias, en el Cerro Barón un vehículo chocó un poste, lo que causó el derribo en serie de otros cinco, dejando a cerca de 2.000 clientes sin luz y restringiendo el paso de automóviles en el lugar.

18:51 - | En la Región de Valparaíso, 22 milímetros de agua cayeron en pocas horas

18:27 - | Director de Educación Municipal en Temuco, Rodrigo Garrido, anticipa que "el domingo vamos a estar en condiciones de entregar un reporte sobre la situación de nuestros establecimientos" que están con suspensión de clases

18:27 - | Alcalde de Padre Las Casas, Mario González: En el mundo rural, hemos tenido afectaciones por el desborde de varios esteros que pasan por estos sectores. Por la madrugada, nos llamaron de Coipulafquen y de Llamaico por esteros que se habían sobrepasado y entrado a las casas

13:49 - | El alcalde de Temuco, Roberto Neira, informó que 150 familias se encuentran damnificadas por el sistema frontal, 60 de ellas residentes de campamentos. "Tuvimos que distribuir los equipos y solicitar apoyo a Bomberos, que tuvo que atender 15 emergencias relacionadas con el frente meteorológico", señaló.

13:46 - | En la Región del Biobío, cuatro edificios de viviendas sociales sufrieron voladuras de techumbre en Hualpén. Mientras, en el sector de Lirquén, en Penco, se realizan trabajos tras una remoción en masa.

13:44 - | El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, informó de un nuevo hundimiento en el pavimento en Zapallar. "El resto de la región ha funcionado bien", señaló la autoridad, que añadió que se mantiene el monitoreo y que se solicitó al Ministerio de Obras Públicas evaluar los daños provocados por las marejadas en Algarrobo.

13:35 - | La caída de un árbol sobre el tendido eléctrico, en el límite entre Quilpué y Viña del Mar, dejó hasta 10.000 clientes sin suministro. "La mayor afectación de la cantidad de clientes que hoy día se encuentra sin luz", señaló la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti.

13:25 - | En Valparaíso se reportaron deslizamientos de tierra en avenida España y el cerro Las Cañas, además de una vivienda afectada en el cerro San Juan de Dios.

13:12 - | La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, reportó caída de árboles en sectores como el Parque Pedro de Valdivia y Puertas del Mar, en medio de vientos superiores a 50 kilómetros por hora. "El llamado es a la prevención, estar transitando con mucho cuidado", señaló la jefa comunal, mientras equipos municipales trabajan en el despeje de vías y la entrega de ayuda.

13:07 - | El tránsito fue suspendido preventivamente en la Ruta 5 Norte, entre los kilómetros 484 y 527, en el tramo que une La Serena con Vallenar, debido a los efectos del sistema frontal.

12:00 - | Senapred activó la mensajería SAE y solicitó evacuar sectores de La Serena, Tambillos y Tongoycillo por la activación de quebradas. Las lluvias dejaron 22 milímetros de agua caída en La Serena y 28 en Ovalle, además de anegamientos, caída de árboles, voladuras de techos y señaléticas, y afectaciones en distintos puntos de Los Vilos. ¡ATENCIÓN! Por activación de quebrada Las Barrancas, #SENAPRED solicita evitar sector Tongoycillo y Ruta D-427, en la comuna de Coquimbo, Región de Coquimbo.#SENAPRED activó mensajería #SAE.



Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la%u2026 pic.twitter.com/cKW6LlvcNH %u2014 SENAPRED (@Senapred) July 31, 2026

10:21 - | En La Araucanía, 250 viviendas fueron afectadas por anegamientos durante las últimas horas. En tanto, un derrumbe mantiene interrumpido el tránsito en el sector Tres Pinos, en Valdivia.

10:00 - | La Ruta 5 Sur se encuentra cortada a 10 kilómetros al norte de Collipulli debido a un deslizamiento de tierra. Personal de la concesionaria y del municipio trabaja para habilitar el tránsito.

09:57 - | Un bus interprovincial volcó en la Ruta 68, pasado el túnel Lo Prado en dirección a Valparaíso. El accidente dejó varias personas lesionadas.

09:13 - | Metro de Santiago informó que los trenes operan con velocidad reducida en las líneas 1, 2, 4, 4A y 5 debido a la lluvia. La estación Santa Isabel permanece cerrada y sin detención de trenes. 07:46hrs. %uD83D%uDCE2 Por precaución, en días de lluvia operamos a una velocidad reducida en #L1, #L2 , #L4, #L4A y #L5, lo que podría causar mayor tiempo de espera al habitual.



%u26A0%uFE0F Santa Isabel #L5 permanece cerrada y sin detención de trenes.



%uD83D%uDD34%uD83D%uDFE2 Parque Bustamante opera como estación%u2026 — Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 31, 2026

08:19 - | En Antofagasta y Taltal se suspendieron las clases en los establecimientos municipales debido a las precipitaciones registradas durante la madrugada. En la capital regional, cerca de 2.500 clientes permanecen sin suministro eléctrico.

07:50 - | El servicio de Metro Valparaíso se encuentra suspendido por una falla en la catenaria a la altura de estación Hospital, en Viña del Mar.

07:20 - | La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que se mantienen 251 damnificados, principalmente en Ñuble y Los Ríos. "Va a seguir precipitando, por lo tanto el llamado es a mantenerse informados por canales oficiales", señaló, junto con advertir una activación más rápida de quebradas. %uD83D%uDCE2Directora Nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián, entrega información respecto a sistema frontal presente en diferentes regiones del país. pic.twitter.com/9lzFH1VSVD — SENAPRED (@Senapred) July 31, 2026

07:20 - | La Municipalidad de Temuco suspendió las clases en 17 de los establecimientos educacionales bajo su dependencia, debido a los efectos de las precipitaciones.

07:00 - | En la Región de Los Ríos se declaró Alerta Roja para las comunas de Los Lagos y Valdivia por el desborde de ríos, y Alerta Amarilla para Río Bueno, Lanco y Panguipulli. #SENAPREDLosRíos Se cancela #Alerta Amarilla por crecida y declara Alerta Roja para las comunas de Los Lagos y Valdivia por desborde. Más información en: https://t.co/Ipb292HP4g pic.twitter.com/mouqcrjPHZ — SENAPRED (@Senapred) July 31, 2026

22:54 - | Decretan alerta amarilla en la Región de La Araucanía ante el avance del sistema frontal

19:29 - | La Región del Biobío enfrenta un nuevo sistema frontal con la mirada puesta en la capacidad de su infraestructura hídrica y el impacto en la economía local. El embalse Ralco, fundamental para la regulación del río Biobío, está siendo monitoreado minuto a minuto para prevenir desbordes río abajo.

16:05 - | Director regional de Senapred La Araucanía, Ian Gorayeb: "Hay una probabilidad que este mismo evento pueda repetirse el sábado para domingo y que continúen las precipitaciones con diferentes intensidades durante toda la próxima semana"

16:04 - | Alerta en La Araucanía por posible interrupción del suministro eléctrico en Pucón, Villarrica, Curarrehue y Lonquimay debido a ráfagas de viento de hasta 70 km/h

16:04 - | Director regional de Senapred La Araucanía, Ian Gorayeb: Se prevé que entre el litoral, cordillera de la costa y el valle tengamos vientos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora

16:03 - | Director regional de Senapred La Araucanía, Ian Gorayeb: Vamos a tener precipitaciones en cordillera de hasta 50 milímetros con la posibilidad de cinco centímetros de nieve; precordillera, hasta 55 milímetros

16:02 - | Intensa lluvia y fuertes vientos afectan a las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. La comuna de San Pablo mantiene Alerta Roja tras el paso del sistema frontal en el sur del país.

14:29 - | Sistema frontal avanzará este viernes hacia las regiones de O'Higgins, Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo y el sur de Atacama con terrenos saturados por precipitaciones previas.

14:28 - | Alcalde de La Unión, Saturnino Quezada: "Se está trabajando gracias a la voluntad de un empresario que prestó esta máquina para poder descongestionar o evacuar el agua hacia el río. Estábamos totalmente cortados, pero ya gracias a Dios tenemos acceso al sector de Folleco".

14:27 - | Emergencia en La Unión (Los Ríos): Desborde del río Llollelhue provoca anegamientos y deja sectores aislados. Maquinaria privada apoya labores de evacuación de aguas.

14:26 - | Director Regional de Senapred Biobío, Alejandro Sandoval: "El embalse Ralco en estos momentos está a un nivel de llenado de un 72%, por lo tanto tiene aún un 28% capacidad de recibir agua producto ya sea de los deshielos o bien de las precipitaciones".

14:23 - | Embalse Ralco alcanza un 72% de su capacidad en la Región del Biobío, manteniendo un 28% de margen para contener precipitaciones y deshielos.

14:23 - | Comerciantes de la Región del Biobío reportan una caída de hasta un 40% en sus ventas producto de los continuos sistemas frontales y los fuertes vientos.

14:23 - | Turista en Saltos del Laja por aumento de caudal: "Aprovechamos de venir a ver porque traía más agua, se ve mucho más hermoso que en el verano. Quise traer a mi hija para que viera cómo se veía antiguamente".

14:22 - | Cierran acceso al salto principal en los Saltos del Laja debido al aumento significativo del caudal de los ríos. Autoridades reiteran el llamado a no acercarse a la zona por seguridad.