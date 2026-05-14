"Caretas": Di María lanzó duro descargo tras clasificación de Rosario Central

Rosario Central y Racing protagonizaron el duelo de cuartos de final del Torneo Apertura más parejo y encendido de todos en un duelo que se definió en el tiempo extra con triunfo canalla por 2-1 en un resultado también marcado por las expulsiones de dos jugadores de la Academia.

Tras el partido, Diego Milito, presidente del club de Avellaneda, cuestionó el arbitraje, ante lo cual Ángel Di María, capitán y referente del cuadro rosarino salió al paso con un potente mensaje en sus redes sociales.

A través de una historia de Instagram, el campeón del mundo lanzó munición pesada contra quienes critican el presente del club rosarino: "Cómo molesta que Central pelee todo. Cómo molesta ver ganar a los equipos del interior; nadie se hace cargo de por qué pierden. Hoy es más fácil pegarle a Central que hacer mea culpa y corregir tus propios errores", escribió.

El otrora jugador de Benfica continuó su descargo apuntando a la disparidad de criterios: "De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas, ¿qué loco, no? ¿Antes se debatían tanto los penales? ¿Antes se debatían tanto las tarjetas? Caretas".

"Muchos de los que quieren 'cambiar el fútbol' no pueden ni dirigir su club. El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más; el interior crece y eso duele, eso incomoda y molesta", agregó el trasandino.

Finalmente, Di María cuestionó la narrativa sobre el nivel del fútbol argentino: "¿Después quieren que los campeones del mundo vengan a la Argentina a jugar, ¿para qué? ¿Para que solo digan que nos ayudan? ¿Qué el fútbol está manchado? EL FÚTBOL NO ESTÁ MANCHADO, AHORA SOMOS TODOS IGUALES, Y ESO MOLESTA", sentenció.