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Tópicos: País | FF.AA. y de Orden | Carabineros

Tres carabineros fueron detenidos durante operativo policial en Curanilahue: Los dieron de baja

Publicado:
| Periodista Radio: Cristofer Espinoza
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La policía uniformada se limitó a sostener que los efectivos de la Prefectura de Arauco son sospechosos de "hechos constitutivos de delito".

Los involucrados ya fueron dados de baja, "conforme a los principios de probidad, transparencia y responsabilidad" de la institución.

Tres carabineros fueron detenidos durante operativo policial en Curanilahue: Los dieron de baja
 ATON (archivo)

Carabineros instruyó un sumario administrativo para "determinar las eventuales responsabilidades individuales" en los hechos indagados.

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Alrededor de 20 personas fueron detenidas en la comuna de Curanilahue (Región del Biobío) como presuntos integrantes de una asociación ilícita para cometer delitos, y entre ellos, figuran tres carabineros de la Prefectura de Arauco.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Jefatura de la Zona Biobío este jueves, personal especializado de Asuntos Internos dio con antecedentes que apuntan a la participación de los mentados funcionarios en "hechos constitutivos de delito", información que ya está en manos del Ministerio Público.

"Conocidos estos antecedentes, la Institución adoptó de manera inmediata las medidas administrativas correspondientes, procediendo a la desvinculación de los involucrados, conforme a los principios de probidad, transparencia y responsabilidad que orientan el actuar institucional", confirma el escrito.

En paralelo a la investigación penal, "el mando de la Repartición dispuso la instrucción de un sumario administrativo destinado a determinar las eventuales responsabilidades individuales derivadas de estos hechos".

"Carabineros de Chile reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y el correcto actuar de sus integrantes, manteniendo una política permanente de control interno orientada a resguardar la confianza de la ciudadanía y el cumplimiento irrestricto de las normas institucionales", cierra el comunicado.

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