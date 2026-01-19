Compañero de Vicente Pizarro será operado al corazón por una arritmia

Juan Cruz Komar, compañero de Vicente Pizarro en Rosario Central, deberá ser intervenido quirúrgicamente en el corazón debido a una arritmia cardíaca.

El cuerpo médico del club rosarino detectó esta anomalía durante los exámenes médicos en pretemporada, por lo que el jugador será operado el 22 de enero en la Fundación Favaloro de Buenos Aires.

El jugador de 29 años ya vivió una situación similar en 2024, cuando una arritmia cardíaca le impidió incorporarse a Huracán (incluso llegó a ser presentado oficialmente). Por ese motivo, tuvo que someterse a una ablación cardíaca y, tras varios meses de recuperación, pudo volver a las canchas a principios de 2025 con Rosario Central, donde se consolidó como titular durante toda esa temporada.

Rosario Central a través de su departamento médico, detalló la situación y remarcó que están apoyando en todo al jugador, quien se perderá gran parte del primer semestre.