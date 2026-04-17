¿Cuándo y dónde ver el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors?

El club argentino River Plate enfrenta al club argentino Boca Juniors este domingo en el Estadio Monumental de Núñez, en duelo válido por la fecha 15 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. El compromiso se juega desde las 16:00 horas de Chile, en una nueva edición del Superclásico.

El partido se puede ver en vivo a través de ESPN Premium en televisión por cable, mientras que en streaming estará disponible mediante la plataforma Disney+ para suscriptores.

River Plate llega invicto desde la llegada del técnico argentino Eduardo Coudet, mientras que Boca Juniors, dirigido por el argentino Claudio Ubeda, acumula una racha de 12 partidos sin derrotas, en un duelo que concentra la atención de la jornada.