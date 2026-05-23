¿Cuándo y dónde ver la final del Apertura argentino entre River y Belgrano?
El equipo de Paulo Díaz buscará su título 39 ante un elenco que sueña con su primera corona.
El equipo de Paulo Díaz buscará su título 39 ante un elenco que sueña con su primera corona.
Este domingo 24 de mayo, el fútbol argentino vivirá la definición de su Torneo Apertura con el choque entre River Plate y Belgrano en Córdoba.
El partido decisivo del balompié trasandino arrancará a las 14:30 horas (18:30 GMT) y será transmitido a través de ESPN 2 y su señal en la plataforma de streaming Disney+.
River, con el chileno Paulo Díaz en su plantel, eliminó en semifinales al Rosario Central de Vicente Pizarro por 1-0. Luego, en Copa Sudamericana sumó un 1-1 ante Bragantino de Brasil.
En cuanto al "Pirata", buscará su primera estrella luego de dejar en el camino al Argentinos Juniors de Brayan Cortés e Iván Morales por penales luego de empatar sin goles.
Otro condimento en el aire está la llave de promoción que ambos equipos disputaron en 2011, y que terminó en el histórico descenso de River a Primera B.