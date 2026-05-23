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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

¿Cuándo y dónde ver la final del Apertura argentino entre River y Belgrano?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo de Paulo Díaz buscará su título 39 ante un elenco que sueña con su primera corona.

¿Cuándo y dónde ver la final del Apertura argentino entre River y Belgrano?
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Este domingo 24 de mayo, el fútbol argentino vivirá la definición de su Torneo Apertura con el choque entre River Plate y Belgrano en Córdoba.

El partido decisivo del balompié trasandino arrancará a las 14:30 horas (18:30 GMT) y será transmitido a través de ESPN 2 y su señal en la plataforma de streaming Disney+.

River, con el chileno Paulo Díaz en su plantel, eliminó en semifinales al Rosario Central de Vicente Pizarro por 1-0. Luego, en Copa Sudamericana sumó un 1-1 ante Bragantino de Brasil.

En cuanto al "Pirata", buscará su primera estrella luego de dejar en el camino al Argentinos Juniors de Brayan Cortés e Iván Morales por penales luego de empatar sin goles.

Otro condimento en el aire está la llave de promoción que ambos equipos disputaron en 2011, y que terminó en el histórico descenso de River a Primera B.

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