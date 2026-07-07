FBI está investigando operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos

En medio de la Copa del Mundo, donde este martes Argentina se juega su paso a los cuartos de final, Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales federales de Estados Unidos comenzaron a tomar testimonios en el marco de una investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en dicho país.

Según reveló una investigación publicada por el diario argentino La Nación este mismo día martes, el Departamento de Justicia norteamericano busca esclarecer cómo la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia canalizó fondos a través de su sistema financiero y si estas transacciones con la empresa TourProdEnter LLC pudieron haber incurrido en delitos bajo jurisdicción estadounidense, tales como lavado de activos o fraude bancario.

En el marco de estas pesquisas, las autoridades estadounidenses ya tomaron declaración al empresario Guillermo Tofoni mediante una videoconferencia de tres horas en la que participaron fiscales y agentes de Washington DC y Miami.

Asimismo, La Nación consignó que los investigadores analizan convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que hayan tenido acceso a información sensible sobre la AFA o que intervinieran en la supervisión de sus operaciones durante el último tiempo.

La investigación preliminar comenzó a gestarse durante 2025 y está a cargo de los fiscales federales Patrick Gushue y Christopher Ting, de Washington DC, junto a Michael Berger, del distrito Sur de Florida.

Los tres fiscales comenzaron a poner el foco en las actividades de TourProdEnter LLC desde que esa empresa asumió como agente de cobro de los contratos que la AFA firmó con patrocinadores y otras compañías. En particular, procuran reconstruir el recorrido de los fondos administrados por Faroni y su esposa, Erica Gillette, a través del sistema financiero estadounidense.