Senado aprobó en general la reforma a la responsabilidad penal adolescente

En medio del debate público por la crisis de seguridad, la Sala del Senado aprobó en general, por 37 votos a favor y tres en contra, el proyecto de ley que modifica la responsabilidad penal adolescente para endurecer las sanciones ante delitos de especial gravedad.

Con este paso, la iniciativa, que busca fortalecer la respuesta frente a delitos graves cometidos por adolescentes, se traslada a la Comisión de Constitución para su discusión en particular, fijándose el próximo viernes 17 de julio como plazo para la presentación de indicaciones.

Precisamente en esa instancia, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, comprometió una serie de enmiendas por parte del Ejecutivo.

La propuesta más controvertida del Gobierno busca que los adolescentes de 16 y 17 años que cometan un catálogo de 17 delitos graves puedan ser juzgados bajo las reglas del sistema penal adulto.

Además, el plan contempla que sus antecedentes se mantengan vigentes para efectos de reincidencia y que, al cumplir los 18 años, sean trasladados a secciones juveniles en cárceles de Gendarmería.

Al respecto, Rabat aclaró que la medida aún está bajo análisis tras una reunión con jefes comunales: "Es una materia que recoge situaciones de la legislación comparada. Hoy, en una reunión con alcaldes, nos pusieron sobre la mesa este tema y el compromiso nuestro fue estudiarlo a la luz de sus observaciones. No es una cuestión decidida al 100%, pero nos comprometimos a reevaluarlo de aquí a la presentación de las indicaciones".

Los reparos a la efectividad de la norma

Pese al amplio respaldo en la votación general, la senadora Claudia Pascual (PC) justificó su rechazo advirtiendo que el texto actual no ataca el problema de fondo ni apunta a los focos de mayor reiteración delictual.

"Se ha dicho mucho en materia de cifras: que el 20% de los adolescentes infractores comete el 80% de los delitos más graves. Sin embargo, esta moción, tal como está, no aborda la reincidencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos votando acá? No tengo problemas en tramitar mejoras al sistema, pero me complica el borde desde donde partimos; el rayado de cancha de esta moción", alertó la parlamentaria.