Di María descartó rumores sobre su retiro: "Estoy disfrutando del fútbol argentino"

El atacante argentino Angel Di María disipó cualquier duda sobre su futuro y, ante los rumores, desmintió categóricamente las versiones que apuntaban a su retiro tras la eliminación de Rosario Central en los octavos de la Copa Libertadores.

En conferencia de prensa, el "Fideo" comentó: "No me quiero retirar, no me voy a retirar, estoy feliz, estoy disfrutando del fútbol argentino", antes de decir "Me quieren retirar", en tono de broma.

Seguido a ello, el atacante de 38 años repasó lo que fue la eliminación ante Corinthians "La ilusión que tenía la gente con la Libertadores es la misma que nosotros. Soy el primero que quiere ganar y el que no quiere perder a nada.

"Volví porque quiero seguir ganando cosas y metiendo a Central en copas", cerró un Di María que suma 7 goles y 4 asistencias en 21 compromisos de esta temporada con la camiseta "canalla".