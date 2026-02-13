Diego Valdés salió lesionado en la visita de Vélez a Defensa y Justicia

El volante chileno Diego Valdés salió lesionado este viernes en la visita de Vélez Sarsfield a Defensa y Justicia, en la quinta fecha del Torneo de Apertura en Argentina.

Valdés fue titular y apenas estuvo 19 minutos en cancha antes de salir reemplazado por Dilan Godoy. Además, su salida fue en un mal momento para el Fortín, que iba perdiendo por la mínima tras el gol de Juan Gutiérrez (14').

De momento, el cuadro de Liniers aún no entregado más detalles de la dolencia que sufrió el chileno, quien se ha visto afectado por las lesiones desde que llegó al club a mediados de 2025.

Además de Valdéz, Claudio Baeza también fue titular en Vélez, mientras que César Pérez no fue citado en el cuadro local.