DT de Vélez elogió a Valdés tras brillar ante Boca: "Entiende el juego como pocos"

Una jornada consagratoria vivió este domingo Diego Valdés en el fútbol argentino al ser clave en el triunfo de Vélez Sarsfield por 2-1 sobre Boca Juniors.

El desempeño del chileno, que se matriculó con dos asistencias, no pasó desapercibido para la hinchada ni para los medios trasandinos. Sin embargo, las palabras más destacadas vinieron de su director técnico, Guillermo Barros Schelotto, quien se rindió ante el talento del formado en Audax Italiano.

"Lo veo muy bien, es un tipo con mucha trayectoria y madurez deportiva. Entiende el juego como pocos, lo mismo que (Manuel) Lanzini. Se entienden muy bien entre ellos, con los dos en el campo logramos dominar al rival a través del juego", señaló el "Mellizo" en conferencia de prensa.

"Son dos jugadores que tienen un montón de condiciones individuales muy buenas para cualquier entrenador: gol, pelota quieta, pausa, imaginación. Dos futbolistas notables. Consiguiendo la mejor expresión de ellos, el equipo seguramente va a brillar", añadió.

Barros Schelotto también tuvo palabras para la resiliencia de Valdés, quien ha debido batallar con diversas complicaciones físicas durante su estadía en Argentina.

"Uno lo ha acompañado en los momentos malos como las lesiones, pero el mérito individual es altamente provocado por ellos mismos", afirmó el DT, valorando el esfuerzo del nacional por recuperar su mejor nivel.

Finalmente, el adiestrador cerró con un espaldarazo total al presente del volante: "Valdés jugó bien, con Talleres jugó muy bien, el primer tiempo con Independiente. Está teniendo un buen año", expresó.