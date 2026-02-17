Emiliano Amor se disculpó con Diego Valdés tras lesionarlo: "Fue sin intención"

El zaguero argentino de Defensa y JusticiaEmiliano Amor rompió el silencio tras el choque que dejó lesionado al volante nacional de Vélez Sarsfield, Diego Valdés. El defensor trasandino utilizó los micrófonos de la prensa para enviar un saludo al futbolista chileno y descartar cualquier mala intención en la jugada ocurrida durante el pasado fin de semana.

El incidente ocurrió a los 19 minutos del partido disputado en Argentina, el cual terminó igualado 1-1. Tras los exámenes médicos realizados en Buenos Aires, se confirmó que el seleccionado nacional sufrió un desgarro en su gemelo derecho, diagnóstico que lo mantendrá alejado de la actividad competitiva durante aproximadamente 20 días.

"Le quiero mandar un saludo, porque fue sin intención y jamás quisiera lesionar a un colega. En el partido uno no se da cuenta de lo que hizo y después uno se siente mal. Espero que se recupere pronto", señaló el excentral de Colo Colo, Emiliano Amor, en conversación con el canal argentino TyC Sports.

La baja de Valdés representó un problema inmediato para el técnico de Vélez Sarsfield, Guillermo Barros Schelotto, quien perdió a una de sus figuras en un arranque de temporada donde el volante nacional demostró un gran nivel individual.

El club de Liniers deberá rearmar su mediocampo para los próximos desafíos en el torneo trasandino, mientras el futbolista formado en Audax Italiano inició este martes su proceso de rehabilitación con el cuerpo médico de la institución.