"Es un jugador de jerarquía": Gallardo confirmó la continuidad de Paulo Díaz en River

Pese a que el defensor chileno Paulo Díaz no asomaba como una de las prioridades para Marcelo Gallardo en el arranque de la temporada 2026, el propio entrenador de River Plate se encargó de confirmar que el zaguero nacional seguirá en el cuadro de Núñez.

Tras la victoria por 2-0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde el seleccionado chileno fue suplente e incluso recibió algunas pifias por parte de la parcialidad millonaria, el entrenador explicó las razones por las que se frenó la partida del jugador surgido en Palestino.

"Encontramos que las ofertas que llegaron no eran suficientes para dejarlo salir porque lo consideramos un jugador de jerarquía", lanzó de entrada el estratega en conferencia de prensa.

Gallardo no escatimó en elogios para la actitud mostrada por el central durante los trabajos de verano, factor clave para que el cuerpo técnico decidiera mantenerlo en las filas del elenco "banda sangre".

"Vimos la respuesta de la pretemporada, que la hizo muy bien, a consciencia, muy profesional. Viendo también el tiempo, que estamos casi al límite del mercado, dijimos: 'si te quedas, te voy a tener en cuenta'", reveló el DT.

Finalmente, el técnico trasandino fue honesto respecto al rol que ocupará el chileno en la rotación del equipo: "Le dije que le toca arrancar desde atrás, él con gusto aceptó y fuimos para adelante. Es un jugador más dentro de nuestro plantel, un jugador importante más", finalizó.