¡Guerra total! Gobierno de Milei lanzó nueva ofensiva judicial contra AFA y Claudio Tapia

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó este jueves una segunda denuncia judicial contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras detectar movimientos de fondos que no se acreditaron correctamente. El organismo dependiente del Ministerio de Economía de Argentina apuntó a maniobras financieras realizadas durante los períodos 2023, 2024 y 2025.

El monto estimado por las operaciones cuestionadas superó los 376 millones de pesos argentinos (cerca de 260.000 dólares). Según la fiscalización, estos movimientos carecían del respaldo documental correspondiente, lo que podría constituir una estrategia para ocultar el destino real del dinero y vulnerar los controles fiscales vigentes.

El ente fiscalizador identificó pagos millonarios a proveedores que no contaban con empleados, infraestructura, activos ni antecedentes comerciales compatibles con los servicios declarados. Esta acción legal se sumó a la querella previa por presunta retención ilegal de aportes previsionales, causa en la que ya resultaron imputados el presidente de AFA, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.

Ofensiva judicial y conflicto político

El juez en lo penal económico Diego Amarante aceptó a ARCA como querellante en la primera causa. Además, el pasado 30 de diciembre la justicia ordenó allanamientos en dos sedes de AFA por una investigación de presunto lavado de dinero vinculado a operaciones comerciales en el exterior con la sociedad TourProdEnter, constituida en Florida, Estados Unidos.

Desde AFA denunciaron que estas múltiples investigaciones responden a un "ataque coordinado" por parte del gobierno de Javier Milei. La tensión entre el Ejecutivo y la entidad rectora del fútbol se disparó debido a la intención gubernamental de impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en los clubes locales, modelo que Tapia y la mayoría de las instituciones rechazaron tajantemente.