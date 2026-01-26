La comentada frase de Costas por el fichaje de Damián Pizarro: Lo que podíamos traer

A la espera de que el delantero chileno Damián Pizarro sea oficializado por Racing Club de Avellaneda, en Argentina, el técnico de la Academia, Gustavo Costas, dejó una polémica frase para el fichaje del futbolista formado en Colo Colo.

Costas confirmó que el atacante es uno de los fichajes para esta temporada y tras la victoria de 2-1 sobre Gimnasia de La Plata por la primera fecha del Torneo comentó la llegada de Pizarro con una desafortunada frase.

"Es un chico de 20 años. Un nueve muy potente, apareció a los 18 años muy bien. Jugador con una característica bien de 9. Fuerte, que todavía le falta", expresó.

"Es una carta que tenés que jugar. Por la economía de Racing, lo que podíamos traer era él", añadió en una frase que fue muy comentada en la prensa trasandina.