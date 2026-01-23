Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago21.9°
Humedad51%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

Matías Sepúlveda vio acción en el triunfo de Lanús sobre San Lorenzo en el Apertura de Argentina

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exjugador de Universidad de Chile ingresó al minuto 85 del partido.

Matías Sepúlveda vio acción en el triunfo de Lanús sobre San Lorenzo en el Apertura de Argentina
 @Lanús
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El futbolista chileno Matías Sepúlveda vio acción el triunfo 3-2 de Lanús sobre San Lorenzo en el Estadio "Pedro Bidegain" en la primera fecha del Torneo de Apertura de la liga argentina.

El exjugador de Universidad de Chile ingresó al minuto 85 del partido, reemplazando a su compañero Ramiro Carrera.

Este fue el segundo partido del "Tucu" Sepúlveda en Lanús, tras su debut ante Sarmiento de La Banda por Copa Argentina.

Los goles del cuadro azulgrana fueron anotados por Rodrigo Castillo (73'), Carlos Izquierdoz (30') y Marcelino Moreno (73'), mientras que Alexis Cuello (53', 86') anotó un doblete para el "Ciclón".

El siguiente partido del cuadro de Sepúlveda será de local ante Unión de Santa Fe el jueves 29 de enero a las 19:15 horas (22:15 GMT).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada