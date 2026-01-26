Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

Nicolás Guerra debutó en caída de Instituto de Córdoba en el Torneo de Apertura de Argentina

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exjugador de Universidad de Chile entró al minuto 75 del partido.

Nicolás Guerra debutó en caída de Instituto de Córdoba en el Torneo de Apertura de Argentina
El futbolista chileno Nicolás Guerra tuvo su debut con Instituto de Córdoba, en la derrota por 1-2 ante Platense, en el Estadio Ciudad de Vicente López, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina.

El exjugador de Universidad de Chile ingresó a la cancha al minuto 75 del partido, reemplazando a su compañero Luca Rafaelli tras el segundo tanto del conjunto local.

Los tantos del cuadro "Calamar" fueron anotados por Franco Zapiola (29') y Tomás Nasif (75'), mientras que Alex Luna (73') marcó para el conjunto del delantero chileno.

El siguiente duelo de Instituto de Nicolás Guerra será de local ante Lanús el martes 3 de febrero a las 21:15 horas (00:15 GMT).

