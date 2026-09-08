Oficial: Iván Morales se sumó a la legión de chilenos en Independiente de Avellaneda

El delantero chileno Iván Morales fue oficializado este martes como nuevo jugador de Independiente de Avellaneda, y se sumó a la legión de futbolistas nacionales en el cuadro argentino.

El cuadro trasandino informó que el jugador de 27 años llegó al Rojo cedido por Argentinos Juniors hasta junio de 2027, con posibilidad de renovar hasta diciembre de ese mismo año.

Además, Independiente también tiene una opción de compra de un millón y medio de dólares por el 50 por ciento del pase del formado en Colo Colo.

Con su fichaje en Independiente, Morales vivirá su tercera experiencia en el fútbol trasandino, ya que antes de Argentinos jugó en Sarmiento de Junín.

Además, Independiente será el quinto club de su carrera profesional, con pasos también por Colo Colo y Cruz Azul de México.

En Independiente, Morales se sumará a la legión chilena compuesta por Maximiliano Gutiérrez, Lautaro Millán y Luciano Cabral.

El "Rojo" marcha sexto en el Grupo A del Clausura en Argentina, con 13 puntos, y su próximo será el domingo ante San Lorenzo, a las 19:15 horas (22:15 GMT).