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Tópicos: País | Policial

Rolando Jiménez, dirigente histórico del Movilh, fue atropellado en Providencia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El activista, que sufre de Parkinson, sufrió diversas lesiones producto del impacto.

El conductor se dio a la fuga y fue detenido posteriormente por Carabineros.

Rolando Jiménez, dirigente histórico del Movilh, fue atropellado en Providencia
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El histórico líder del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, sufrió graves lesiones tras ser atropellado durante este martes en la intersección de Francisco Bilbao con Andacollo, en la comuna de Providencia.

Según indicaron desde la agrupación, Jiménez, de 66 años, "fue impactado por un camión, resultando con lesiones en distintas partes de su cuerpo. Se encuentra consciente, pero con mucho dolor y en un estado que requiere especial preocupación. En estos momentos permanece en el Hospital Salvador, donde está siendo sometido a diversos exámenes para determinar la gravedad de sus lesiones".

"Su condición genera especial inquietud debido al Parkinson que lo aqueja", recordaron.

El conductor del vehículo no prestó ayuda a Jiménez y se dio a la fuga, siendo detenido posteriormente por Carabineros.

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