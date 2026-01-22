Prensa argentina adelantó que Racing busca a Damián Pizarro

Luego de terminar abruptamente su préstamo en Le Havre, parecía que Damián Pizarro iba a regresar a Colo Colo, sin embargo, y aunque sus campañas han sido más que irregulares, el delantero suma intersados.

De hecho, en las últimas horas fue vinculado por la prensa argentina con un cuadro grande de aquel país.

Esto porque de acuerdo a lo informado a TyC Sports, el ariete es del interés de Racing de Avellaneda para reemplazar al uruguayo Adrián Balboa, quien está cerca de emigrar al fútbol ruso.

De acuerdo al citado medio, el club ruso presentó una nueva oferta de un millón de dólares por Balboa y en caso de que se concrete el fichaje, la Academia irá por el nacional.

Según detalló el periodista Germán García Grova, Pizarro ya está en negociaciones con el elenco argentino y llegaría en calidad de préstamo, con una opción de compra incluida.

Consignar que el pase del chileno pertenece a Udinese de Italia, cuadro que interrumpió de forma anticipada su cesión en Le Havre de Francia.