Quinteros se negó a dar conferencia de prensa en apoyo a medios partidarios de Independiente
El técnico del Rojo respaldó a periodistas que no fueron acreditados en Rosario.
El técnico de Independiente, Gustavo Quinteros, decidió no realizar la conferencia de prensa posterior a la derrota 3-1 ante Rosario Central, resultado que dejó al Rojo eliminado en octavos de final del Torneo Apertura.
El entrenador se sentó en la sala de conferencias y explicó su postura en respaldo a los medios partidarios que no recibieron acreditación para cubrir el partido en el Gigante de Arroyito.
"Buenas tardes, quiero saludar a todos. Lamentar la situación de partido, pero bueno, por respeto a nuestros periodistas partidarios que no fueron acreditados no me siento cómodo para hacer la conferencia", expresó.
Independiente comenzó ganando con un gol de Gabriel Avalos, pero Rosario Central lo dio vuelta con tantos de Angel Di María, Giovanni Cantizano y Elías Verón, asegurando su paso a cuartos de final, donde enfrentará a Racing.