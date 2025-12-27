Racing anunció la renovación del vínculo con Gustavo Costas hasta 2028

Racing anunció la renovación del vínculo con el entrenador argentino Gustavo Costas hasta 2028 con la misión de ganar títulos en Argentina.

"El entrenador de La Academia extendió su vínculo con el club y seguirá al frente del primer equipo por los próximos tres años", dieron a conocer desde Avellaneda.

De concretar lo estipulado, Costas completará cinco temporadas al mando de Racing, ya que llegó al equipo en 2024.

Durante este período, el DT conquistó una Copa Sudamericana, mientras que quedó en semifinales de Copa Libertadores y perdió en penales ante Estudiantes de La Plata la liga argentina.